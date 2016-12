10 marzo 2015 Argentina, collisione tra due elicotteri: strage a un reality tv francese, 10 morti Tra le vittime tre personalità dello sport francese: la nuotatrice Camille Muffat, la velista Florence Arthaud e il pugile Alexis Vastine. Uno degli elicotteri apparteneva al governo de La Rioja e l'altro alla produzione del programma "Dropped" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:09 - Almeno 10 persone sono morte nello scontro di due elicotteri nei pressi di Villa Castelli, località della provincia di La Rioja, nel nordest dell'Argentina. Uno degli elicotteri apparteneva al governo de La Rioja, l'altro alla produzione tv di un reality. Tra le vittime tre personalità francesi dello sport, che partecipavano al programma: la nuotatrice Camille Muffat, la velista Florence Arthaud e il pugile Alexis Vastine.

Otto delle dieci vittime erano cittadini francesi che stavano prendendo parte al programma "Dropped" che sarebbe dovuto andare in onda sul canale TF1. I produttori del programma, che avevano già usato location argentine per edizioni precedenti, avevano scelto la Quebrada del Yeso, una zona desertica ai piedi della cordigliera delle Ande, per le riprese della prossima stagione. Agli otto cittadini francesi morti nell'incidente si aggiungono due argentini, che erano al comando dei due elicotteri.



Tre star dello sport francese tra le vittime - Tre personalità dello sport francese sono tra le vittime dello scontro. Si tratta di Camille Muffat, medaglia d'oro di nuoto ai Giochi Olimpici di Londra, la velista Florence Arthaud che aveva battuto il record della traversata del Nord in solitario e Alexis Vastine, medaglia di bronzo di boxe nei Giochi Olimpici in Cina nel 2008.



Lo schianto, secondo quanto riferito dal segretario di Stato francese allo Sport, Thierry Braillard, è avvenuto durante il decollo dei due elicotteri. L'Adventure Line Productions (Alp), la società francese di produzione del reality, venne già colpita dalla morte di due partecipanti ad un suo reality nel 2013. Due anni fa, nella sedicesima edizione del reality Koh-Lanta, un concorrente 25enne, Gerald Babin, perse la vita nella prima giornata di riprese nell'isola di Koh Rong, al largo di Sihanoukville, nel sud della Cambogia. Una settimana dopo, Thierry Costa, medico di Koh-Lanta che seguiva il reality si tolse la vita, distrutto dal dolore.

Gli altri concorrenti hanno assistito allo schianto - Altri quattro sportivi francesi che avrebbero dovuto prendere parte al programma hanno assistito da terra al tragico scontro tra i due elicotteri. I quattro, l'ex ciclista Jeannie Longo, il nuotatore Alain Bernard, l'ex pattinatore artistico Philippe Candeloro e la snowboarder Anne-Flore Marxer, sarebbero dovuti decollare pochi minuti dopo, e si trovavano a fianco del campo da calcio da cui era partito il primo elicottero.



Sono "scioccati e devastati", hanno riferito alcuni familiari. "Ho parlato con Anne-Flore al telefono, era in lacrime, non ha chiuso occhio - racconta il suo manager, Guillaume Valladeau - ha sentito tutto e subito capito la gravità della situazione. E' stato orribile". I superstiti, riferisce il manager di Bernard, Robert Leroux, avrebbero anche "tentato di soccorrere le vittime, ma invano". La produzione si è mobilitata per farli rientrare al più presto in Francia, ma non potranno partire prima di essere stati interrogati dagli inquirenti argentini.



Wiltord miracolato twitta "io tremo" - "Sono triste per i miei amici, io tremo, sono inorridito, non ho parole e non voglio dire niente": questo il tweet postato sull'account dell'ex calciatore della nazionale francese Sylvain Wiltord, anche lui nella squadra del reality francese funestato dalla tragedia in Argentina. Wiltord, autore del gol del pareggio contro gli azzurri nella finale di Euro 2000 poi vinta dalla Francia, è sfuggito per poco: era stato appena eliminato ed era rientrato a Parigi. Il messaggio si chiude con gli hashtag #tristezza, #pianto, #iosonoaParigi.