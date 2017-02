Argentina: centinaia di donne a seno nudo in difesa del topless

A seno nudo in difesa del topless: è quanto hanno fatto centinaia di donne a Buenos Aires e in altre città argentine quale protesta dopo l'intervento giorni fa della polizia in una località di mare mentre tre ragazze prendevano il sole senza la parte superiore del bikini. Tra i cartelli esibiti, e i dipinti sul corpo di alcune ragazze, molti quelli con il testo "Sovranità per il nostro corpo".