Argentina, bus si ribalta a Mendoza: almeno 19 morti e 21 feriti

Almeno 19 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite nel ribaltamento di un bus a Mendoza, in Argentina. Sul mezzo, diretto in Cile, erano presenti 40 passeggeri. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'autobus viaggiava "ad alta velocità" prima dell'incidente. L'autostrada nazionale 7, teatro della tragedia, è rimasta chiusa per diverse ore prima di essere nuovamente aperta al traffico.