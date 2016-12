Argentina: Bonafini non sarà fermata oggi dalla polizia

Hebe de Bonafini, la leader delle Madri di Piazza di Mayo, non sarà fermata oggi dalla polizia per obbligarla a dichiarare in tribunale. Lo hanno indicato fonti giudiziarie, dopo una giornata convulsa in cui il rifiuto dell'anziana militante dei diritti umani di essere interrogata dalla giustizia è sfociato in un comizio spontaneo contro il governo di Mauricio Macri. Bonafini è indagata per una malversazione di fondi pubblici.