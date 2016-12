La passione per il calcio e la sua generosità viaggiano all'unisono e lo sa bene chi lo conosce da vicino. Ma ha stupito tutti il gesto del quale Santy Fretes, un bimbo argentino di 10 anni, senza una gamba per una malformazione genetica, è stato protagonista durante la partita di addio del "Principe" Diego Milito, l'ex interista del Racing Club de Avellaneda. Ha prestato una delle sue stampelle a un amichetto perché potesse vedere anche lui più agevolmente da bordocampo il loro idolo in azione. Lo scatto, che la madre di Santy, Sabri Bonomo, ha postato su Twitter, ha fatto il giro della Rete.