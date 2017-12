Argentina, bimba indigena beve da una pozzanghera: la foto fa il giro del web

Una bimba chinata a terra che beve da una pozzanghera per combattere il caldo atroce di mezzogiorno a Posadas, capitale della provincia (entità federale) di Misiones, in Argentina. È quanto ritrae un’immagine - scattata da una giornalista di Misiones Online - che sta facendo il giro del mondo e del web e che ha commosso tutti. La bimba fa parte della comunità indigena Mbya, i cui membri vivono di elemosina. E per farlo si servirebbero proprio dei bambini.