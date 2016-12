Arabia,sciiti in piazza contro Isis

Migliaia di sciiti hanno manifestato in Arabia Saudita per ricordare l'ultima vittima di un attentato terroristico nel Paese e per denunciare gli attacchi contro la loro comunità. I funerali di Mansour Fateel, morto nell'attentato kamikaze rivendicato dall'Isis ad una moschea sciita nel villaggio di al-Qudeeh il 22 maggio, sono così diventati l'occasione per una manifestazione che ha visto sfilare molti cartelli di denuncia.