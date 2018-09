Arabia Saudita, si filma mentre viene imboccato da una donna: arrestato

Un uomo è stato arrestato in Arabia Saudita dopo essersi filmato mentre mangiava con una donna. Il filmato, largamente condiviso sui social network, mostra un uomo che fa colazione con una donna che indossa un abaya nero e un niqab dello stesso colore. La donna, descritta come una sua collega, lo imbocca. Le immagini sono state giudicate dalle autorità locali come offensive.