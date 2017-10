Arabia Saudita, principe bin Salman: "Promuoveremo islam moderato"

"Stiamo tornando a promuovere il vero Islam, una religione moderata e pacifica. Non perderemo anni avendo a che fare con gli estremisti". Lo ha detto l'erede al trono saudita, il principe Mohammed bin Salman, in un intervento per il lancio di un progetto di sviluppo dell'Arabia Saudita, secondo quanto riferiscono i media internazionali. "Non perderemo 30 anni delle nostre vite legandoci ad idee estremiste, le distruggeremo oggi", ha aggiunto.