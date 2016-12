Arabia Saudita, pensionato rischia 360 frustate per aver fatto il vino

Karl Andree , pensionato britannico di 74 anni, rischia di subire 360 frustate per aver trasportato bottiglie di vino fatto in casa. L'uomo, come riporta il Sun , si trova in carcere in Arabia Saudita da più di un anno. Per salvarlo la famiglia ha lanciato un appello al governo inglese.

L'uomo, che da 25 anni vive nel paese del Medio Oriente, era stato fermato a Jeddah nell'agosto 2014 dalla polizia religiosa mentre viaggiava in automobile. Arrestato perché trasportava la bevanda alcolica, ora rischia di subire una condanna eccessiva.



Per evitare la punizione la famiglia di Andree ha lanciato un appello al governo di David Cameron affinché intervenga visto il suo stato di salute. "Rischia di non sopravvivere - ha detto il figlio Simon - ha avuto il cancro e soffre di asma, ha bisogno di cure mediche".



E il caso ha sollevato critiche agli stretti rapporti tra Gran Bretagna e Arabia Saudita. Il Paese mediorientale è più volte finito sotto accusa per la durezza delle pene inflitte a chi viola la legge islamica.



In ogni caso un portavoce del Foreign Office ha affermato che Londra sarebbe già in contatto con le autorità saudite per ottenere il rilascio del pensionato britannico "il più presto possibile".