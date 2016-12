Arabia Saudita, neosposo scopre che la moglie non sa cucinare e la riporta dai suoi

Si sa, l'arte culinaria è sempre un plus in una coppia. Ma per un neosposino saudita si è svelata essere molto di più. L'uomo, a tre settimane dalle nozze, ha infatti riportato la moglie a casa dei genitori perchè ha scoperto che non padroneggia affatto l'arte della cucina. E' successo in un paesino a sud della provincia di Taif, a est dell'Arabia Saudita, come riporta il sito web locale Sada. "O vostra figlia impara bene entro 20 giorni oppure la ripudio per sempre": questo l'ultimatum del marito.