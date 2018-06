Arabia Saudita minaccia azione militare contro il Qatar

L'Arabia Saudita ha minacciato di intraprendere un'azione militare contro il Qatar nel caso in cui l'emirato acquisisse il sistema di difesa aerea S-400. Lo riporta Al Jazeera. Il re saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, si è detto molto preoccupato per i negoziati in corso tra la Russia e il Qatar per l'acquisizione di questo sistema militare. "Il regno sarebbe pronto a prendere tutte le misure necessarie per eliminare questo sistema di difesa".