Arabia Saudita,mano mozzata a donna

Kashturi Munirathinam, una donna indiana di 55 anni trasferitasi da tre mesi in Arabia Saudita per lavorare come domestica, ha subito una decina di giorni fa l'amputazione della mano destra da parte dei suoi datori di lavoro per essersi ribellata e aver tentato di fuggire da casa. La donna aveva accettato alla fine di giugno una offerta di lavoro a Riyadh sperando di migliorare la propria situazione finanziaria.