Arabia Saudita, kamikaze in moschea sciita Quattro persone uccise e altre 18 ferite

Nell'immagine l'uomo viene ripreso nel momento in cui è catturato e viene indicato come "l'attentatore suicida mentre viene immobilizzato dalla folla prima di azionare la cintura esplosiva", come scrive @fdeet_alnssr sul suo account Twitter.



Un altro utente della rete pubblica invece un video in cui viene mostrato l'attentatore fuori dalla msochea mentre viene portato via dalla polizia. Prima si vedono gli agenti che sparano in aria per allontanare la folla che avrebbe voluto linciare l'uomo.