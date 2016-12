Arabia Saudita, incendio distrugge un ospedale: almeno 31 i morti

E' gravissimo il bilancio dell'incendio scoppiato in un ospedale del Jazan, in Arabia Saudita: almeno 31 persone sono morte e altre 107 sono rimaste ferite. Lo rende noto la Difesa civile saudita in un tweet. Non è ancora chiaro cosa abbia causato le fiamme nel General Hospital di Jazan, capitale dell'omonima provincia sudoccidentale saudita: secondo i media locali il rogo è iniziato alle 2:30 locali (00:30 in Italia).