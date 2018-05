Arabia Saudita, da giugno la patente alle donne: boom di iscrizioni a scuola guida

Re Mohammed bin Salman aveva emanato lo scorso 26 settembre l'attesissimo decreto grazie al quale veniva concesso alle donne dell'Arabia Saudita il diritto di guidare. La decisione che a lungo era stata reclamata diventerà effettiva però, soltanto il 26 giugno 2018. In attesa di potersi mettere al volante di costose auto o di imponenti Suv, le signore del paese hanno letteralmente preso d'assalto le scuole guida: oltre 30mila le domande finora arrivate ai centri che preparano al conseguimento della patente.

Un numero record se si considera che è soltanto l'inizio: nel regno wahabita le potenziali guidatrici sarebbero almeno 9 milioni. La rivoluzione sarà di forte impatto in un paese che a lungo ha escluso le signore da tante attività: infatti le donne potranno guidare non soltanto le auto private, ma anche i taxi e gli autobus pubblici.



Un passo alla volta i diritti per il gentil sesso si stanno quindi allargando: dopo la possibilità di entrare negli stadi, arriva anche il diritto di sedersi alla guida.