Arabia Saudita, corruzione: il re ordina l'arresto di 11 principi

Il re saudita Mohammed Salman, ha ordinato l'arresto per corruzione di 11 principi e di decine di ex ministri per "le tendenza di alcune persone all'abuso, mettendo il loro interesse personale al di sopra di quello pubblico, e distraendo fondi pubblici". Inoltre uno dei reali di più alto rango del Paese, il principe Miteb bin Abdullah, tempo fa considerato uno dei contendenti al trono, è stato rimosso dalla carica di capo della Guardia Nazionale.