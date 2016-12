Arabia Saudita, attentato nella moschea delle forze di sicurezza

Una serie di attentati sta scuotendo il Paese. L'ultimo è avvenuto a maggio per mano di un kamikaze che si è fatto esplodere in una moschea sciita del villaggio di al-Qudeeh dove sono morte 22 persone.



L'Arabia Saudita è alla guida di una coalizione contro i ribelli sciiti nel vicino Yemen, alleati con l'Iran. Il Paese al confine con l'Arabia si trova non lontano da Abha. I ribelli stanno eseguendo una serie di attacchi che hanno come bersaglio i militari.