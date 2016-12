Arabia Saudita, attentato davanti a moschea del Profeta alla Medina

Un kamikaze si è fatto esplodere all'esterno della moschea del Profeta alla Medina, in Arabia Saudita. Si tratta di uno dei luoghi più sacri dell'Islam. All'interno, infatti, si trova la tomba di Maometto. Altri due attentati sono stati compiuti nelle stesse ore sempre in Arabia Saudita: un attentatore suicida si è fatto esplodere davanti a una moschea sciita a Qatif mentre un altro kamikaze è entrato in azione vicino al consolato Usa a Gedda.