Quando vede quella vecchia berlina sfrecciare sulla strada a quattro corsie di Gedda, in Arabia Saudita, non crede ai suoi occhi, così supera l'auto filmando chi è alla guida, un bambino di 8 anni. Il video, poi, diffuso su Twitter, acquistando un'eco mondiale, finisce al commissariato della città sul Mar Rosso. Così gli agenti della polizia stradale risalgono al proprietario della vettura e individuano l'uomo che si scorge seduto al fianco del piccolo pilota. Per l'adulto scattano le manette.