Arabia Saudita,10 anni ad attivista

Un attivista saudita per i diritti umani è stato condannato a dieci di carcere e a non poter viaggiare all'estero per altri dieci. Abdel-Karim al-Khadar, professore di studi islamici della provincia di Qassim, è in carcere dall'aprile del 2013. E' considerato come uno dei critici più attivi dell'estremismo religioso. Tra le sue "colpe" anche quella di aver postato in Rete dei video per appoggiare la concessione di maggiori diritti per le donne.