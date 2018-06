Aquarius, Tajani: se non si risolve problema migranti, Ue a rischio

La "questione migrazione è strategica perché è a rischio l'intera Ue: se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo di vedere fallire tutto il progetto". E' quanto afferma il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parlando della vicenda della nave Aquarius. "Non possiamo più aspettare, perché avremo decine e decine di casi come quelli che stiamo vedendo in questi giorni e con l'estate la situazione peggiorerà", ha aggiunto.