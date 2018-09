Aquarius, Parigi attacca l'Italia: "Unica in Ue a bloccare le cose"

Il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, attacca il governo italiano per il caso della nave Aquarius. "Non è l'Europa che ha bloccato le cose, ma come al solito l'Italia - ha detto -. Risultato: gli europei, vale a dire i maltesi, gli austriaci, i tedeschi, gli spagnoli, i portoghesi, i francesi... ci siamo messi tutti insieme, a lavorare e a cooperare per giungere a una soluzione".