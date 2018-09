Aquarius, i 58 migranti a bordo sbarcheranno in giornata a Malta

I 58 migranti a bordo della nave Aquarius di Sos Méditerranée saranno trasferiti su un'imbarcazione delle autorità marittime maltesi per essere fatti sbarcare a Malta. L'accordo per lo sbarco (con la successiva ridistribuzione tra Francia, Germania, Spagna e Portogallo) era stato raggiunto il 25 settembre, ma da allora la nave era rimasta in attesa nelle acque internazionali di fronte a La Valletta.