Aquarius accolta da Spagna, ministro Salvini: "Alzare la voce paga"

"Alzare la voce, cosa che l'Italia non faceva da anni, paga". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la soluzione spagnola per la vicenda Aquarius. "Abbiamo aperto un fronte di discussione a livello continentale, non si chiude oggi la partita ma è un primo importante segnale che l'Italia non può sostenere questo peso da sola". "Il governo è rimasto sempre compatto - sottolinea -, alla faccia di chi trovava spaccature tra Lega e M5s".