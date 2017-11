Apre il fuoco in piazza a Oslo, arrestato: nessun ferito

Ha aperto il fuoco nella piazza adiacente alla cattedrale, a Oslo, provocando il panico. E' successo in centro a Oslo, in Norvegia, dove l'uomo che si è messo a sparare all'impazzata è stato subito arrestato. La polizia ha fatto sapere che non ci sono feriti. Si sta indagando per capire se i colpi fossero diretti verso le persone e si stanno cercando testimoni per ricostruire la dinamica.