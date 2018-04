9 aprile 2018 16:06 Apple vince in Arabia Saudita: uomini e donne lavoreranno insieme Lʼazienda di Cupertino non sarà perseguita legalmente e ora potrebbe aprire nuovi negozi nel Paese

In Arabia Saudita le donne potranno lavorare fianco a fianco agli uomini, ma per ora solo nei negozi Apple. Cupertino la spunta nella sua diatriba con la legge saudita e guarda alla possibilità di aprire nuovi punti vendita nel Paese. Una vittoria che arriva a poco più di un mese dalla resa alla Cina quando ha dovuto lasciare che il Governo ottenesse il via libera ai dati degli utenti conservati su iCloud.

I negozi Apple Commesse e commessi serviranno i clienti nella stessa sala e saranno vicini nelle ore di lavoro, ma non potranno ancora mangiare o pregare insieme. Le nuove leggi in vigore in Arabia Saudita sono vaghe e soggette all'interpretazione delle autorità , ma ora Apple ha creato un precedente, se non altro per quanto riguarda le aziende straniere. L'impero fondato da Steve Jobs ha ricevuto assicurazioni proprio dalle autorità locali che non sarà perseguita per aver lasciato che le dipendenti operassero accanto ai dipendenti. Un passo avanti che potrebbe portare non solo l’azienda a investire più risorse nel Paese,dopo aver aperto due punti vendita a Dubai e Abu Dahbi, ma anche attrarre nuovi colossi stranieri, che non saranno più costretti ad adattarsi alle rigide regole saudite sui diritti delle donne.

Cos’era successo in Cina Da fine febbraio, tutte le informazioni che gli utenti cinesi salveranno iCloud verranno depositate in un data center locale, nello stato di Guizhou. Non è solo una banale provvedimento burocratico. Significa che messaggi, email, chiamate e altre informazioni non potranno uscire dai confini del Paese e rimarranno alla mercé dei funzionari governativi che vorranno vederle. Una decisione a cui Apple ha dovuto piegarsi per non perdere il mercato asiatico più ricco, ma nei confronti della quale ha già preso piccoli accorgimenti, come consigliare a chi possiede un Mac, un iPhone o un iPad di salvare i propri dati sul dispositivo e non sulla Nuvola.