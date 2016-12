Apple, Tim Cook rivela: "Sono gay, è il più bel regalo che Dio potesse farmi"

14:29 - "Voglio essere chiaro: sono orgoglioso di essere gay e considero questo uno dei più grandi regali che Dio potesse farmi". Lo scrive Tim Cook, ceo di Apple, in un articolo pubblicato da Bloomberg Businessweek. "Non ho mai nascosto il mio orientamento sessuale ma, prima d'ora, non l'avevo mai reso pubblico. Non è stata una scelta facile ma spero che la mia scelta possa aiutare altri", aggiunge il successore di Steve Jobs.

Nell'articolo, Cook si spoglia del ruolo di numero uno di Apple per sensibilizzare l'opinione pubblica rigaurdo i diritti civili: "Sono stati fatti molti progressi rispetto a quando ero bambino. Ma ancora c'è chi sfratta gli inquilini perché gay o dove non è possibile fare visita al proprio compagno ammalato. Ci sono molte persone, anche bambini, costretti ancora a subire abusi e a vivere nella paura perché omosessuali".



"Continuerò a sostenere l'uguaglianza tra le persone", aggiunge Tim Cook.