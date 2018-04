Apple si accorda con Irlanda: pagherà 13 miliardi di tasse arretrate

Apple inizierà a pagare 13 miliardi di euro di tasse arretrate al governo irlandese. La decisione arriva dopo che la Ue ha stabilito che il gigante tecnologico ha ricevuto aiuti illegali da Dublino, per un quarto di secolo, attraverso un regime fiscale non disponibile ad altri gruppi. Lo riporta il Financial Times. "Il pieno recupero sarà completato entro la fine di settembre", ha dichiarato Paschal Donohoe, ministro delle Finanze.