Apple replica agli azionisti: "Da sempre proteggiamo bambini"

" Apple si è sempre presa cura dei bambini. Lavoriamo duramente per creare prodotti che ispirino, intrattengano ed educhino i bambini aiutando allo stesso tempo i genitori a proteggerli online". Così Cupertino risponde a due importanti investitori , che hanno scritto all'azienda affinché offra la possibilità agli adulti di sorvegliare i dispositivi dei figli e valuti misure per contrastare la dipendenza da cellulari.

Il comunicato - In una nota Apple precisa: "Pensiamo molto approfonditamente a come i nostri prodotti vengono usati, e all'impatto che hanno sugli utenti e sulle persone che gli sono attorno. Prendiamo assai seriamente questa responsabilità, e siamo totalmente impegnati a soddisfare e venire incontro a ogni esigenza e aspettativa dei nostri clienti, specialmente quando riguarda proteggere i bambini". Dopo aver ricordato che dal 2008 i propri prodotti offrono opzioni per limitarne l'uso da parte dei minori, Cupertino anticipa novità in arrivo: "Abbiamo ulteriori funzionalità previste per il futuro per rendere questi strumenti ancora più funzionali e robusti".