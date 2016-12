Apple, Obama: no visioni assolute

Lo scontro tra privacy digitale e sicurezza dei cittadini non sarà risolto con una "visione assolutista". Così Barack Obama sul braccio di ferro tra Apple e governo sullo sblocco dell'iPhone di uno degli autori della strage di San Bernardino, cui si oppone la società di Cupertino. Il presidente si chiede come farà il governo a smascherare i complotti terroristici se le forze dell'ordine non possono avere accesso ai dati di uno smartphone.