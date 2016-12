Apple-Fbi, "caso in Corte Suprema"

Il caso Apple-Fbi scoppiato in seguito alla richiesta di sbloccare l'iPhone del killer di San Bernardino potrebbe finire davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo ha affermato il legale del colosso di Cupertino, Ted Boutrous. Il 22 marzo è prevista l'udienza in tribunale durante la quale la Mela dovrà motivare il suo "no" alle richieste dell'Fbi.