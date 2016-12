Apple, fan protestano contro Fbi

I fan di Apple scendono in campo e manifestano davanti al quartier generale dell'Fbi. Decine di persone "armate" di cartelloni contro l'intelligence americana, sono scese in piazza a New York, contro la richiesta avanzata dalle autorità alla Apple di sbloccare l'iPhone del killer di San Bernardino. "Giù le mani dall'iPhone" è uno dei cartelli dei manifestanti.