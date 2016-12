Appello segretario Nato a Trump: "Isolarsi non è un'opzione"

"Andare da soli non è un'opzione né per l'Europa né per gli Usa". E' l'appello del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al presidente eletto Donald Trump, che in campagna elettorale ha dato segnali di voler ridimensionare il ruolo dell'Alleanza Atlantica. "Viviamo in tempi incerti e abbiamo bisogno di una leadership americana, così come abbiamo bisogno che gli europei si prendano sulle spalle la loro parte di peso", ricorda Stoltenberg.