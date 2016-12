Appello della Libia all'Italia: "Tolgano l'embargo sulle armi e ci aiutino"

09:13 - "L'Italia deve levare l'embargo imposto all'esportazione legale di armi verso la Libia". E' l'appello di Agila Saleh, il presidente del Parlamento riconosciuto a livello internazionale di Tobruk. Per Saleh l'Italia dovrebbe inoltre "pattugliare il Mediterraneo" poiché "l'Isis e Al Qaeda possono arrivare nella Penisola e ciò è un pericolo reale". Il presidente libico ha quindi auspicato che "Roma sia parte attiva nella lotta al terrorismo".

"L'Italia deve sostenere la Libia nell'addestramento del suo esercito e assicurare sostegno militare al nostro Paese", ha aggiunto il presidente del parlamento di Tobruk. "Quello che sta avvenendo in Libia non è una guerra inter-libica, ma una guerra tra l'esercito libico e il terrorismo. Il nostro è un esercito legittimo che risponde e obbedisce al Capo delle Forze armate, il quale è il presidente della Camera dei rappresentanti".



"Contrastare il mercato illegale delle armi" - Le richieste a Roma riguardano anche il pattugliamento del Mediterraneo. "Auspichiamo che l'Italia giochi un ruolo importante nella proibizione e il contrasto dell'arrivo illegale di armi in Libia", ha detto Saleh. "Auspichiamo un atteggiamento serio e chiaro dell'Italia e siamo stati rassicurati in questo senso quando il ministro degli Esteri italiano a ricevuto il suo omologo libico. C'è un consenso internazionale che il terrorismo è un pericolo per tutto il mondo: se i terroristi entrano in Libia andranno anche a Roma e in Egitto e dappertutto".



"Immigrazione problema di sicurezza per l'Italia" - Sulla minaccia dell'Isis, la Libia mette in guardia il nostro Paese. "Siamo vicini, ci separano solo 300 chilometri di mare. L'immigrazione clandestina è un motivo di inquietudine per il popolo libico e rappresenta un problema per quello italiano perché può costituire un problema di sicurezza per l'Italia. Roma ha partecipato alla rinascita della Libia: siamo entusiasti dell'azione delle imprese italiane in Libia perché esse sono consapevoli dei bisogni del popolo libico", ha detto Saleh. "Le relazioni sono molto buone. Vi sono relazioni economiche forti fra l'Italia e la Libia e auspichiamo che i rapporti tornino alla normalità quando sarà ricreata la stabilità".