Appello della Cina a Trump: "Moderazione su pulsante nucleare"

La Cina invita "a mostrare misura" e a dire cose utili "per alleviare la tensione", in merito alle ultime scintille tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, commentando il "pulsante nucleare più grande e più potente" rivendicato in un tweet dal tycoon rispetto a quello vantato e pronto sulla sua scrivania da Kim Jong-un nel suo discorso di nuovo anno.