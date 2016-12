Apocalisse in Nepal, oltre 5.000 morti Premier Koirala: forse 10mila vittime

Il bilancio delle vittime del terremoto che sabato ha colpito il Nepal è salito a 5.057 morti e oltre 8.200 feriti. Lo ha reso noto la il Times of India online. Il governo, intanto, ha annunciato di avere identificato i nove distretti nepalesi più colpiti dal sisma: Sindhupalchowk, Kathmandu, Nuwakot, Dhading, Bhaktapur, Gorkha, Kavre, Lalitpur e Rasuwa. Secondo il premier Sushil Koirala "il numero dei morti potrebbe salire a 10mila".

20:00 Sta bene il pizzaiolo umbro dato per disperso

Ha contattato la famiglia e sta bene Luca Ricci, il pizzaiolo 25enne di Castel dell'Aquila, una frazione di Montecastrilli, che era stato indicato come disperso in una lista della Croce rossa internazionale. Lo ha confermato il fratello, Andrea: "Si è fatto sentire ed è tutto ok", ha spiegato.

16:49 Scendono a 10 gli italiani irrintracciabili

Buone notizie dalla Farnesina che, con una nota, comunica: "Sono scesi a una decina" gli italiani ancora irrintracciabili in Nepal.

16:31 Save the Children: "Migliaia di bimbi a rischio ipotermia"

Migliaia di bambini e famiglie stanno dormendo in strada e in accampamenti di fortuna a Kathmandu e nelle altre aree colpite dal grave sisma in Nepal, nonostante le fredde temperature notturne e le forti piogge, con alto rischio per adulti e bambini di ipotermia. E' quanto afferma Save the Children.

16:05 250 dispersi in un villaggio

Potrebbero esserci 250 dispersi nella valanga che ha colpito il villaggio nepalese di Ghodatabela, non distante dall'epicentro del sisma di sabato. Lo riferiscono funzionari locali. Il villaggio sorge lungo un'area di trekking.

16:02 Onu: "8 milioni di persone coinvolte"

Sono otto milioni le persone rimaste coinvolte nel terremoto che ha devastato il Nepal. Lo afferma l'Onu. Un milione e mezzo di persone hanno bisogno di aiuti alimentari e, secondo gli esperti dell'Onu, la sfida maggiore potrebbe essere quella di raggiungerle.

14:41 Nuovo bilancio: oltre 5mila morti

Sono oltre 5mila le vittime del terremoto che ha colpito il Nepal. L'edizione online di Times of India fornisce un bilancio aggiornato di 5.057 morti. Il Centro nazionale per le operazioni di emergenza del Nepal ha aggiunto che i feriti sono 10.915, mentre la stima dei profughi interni è di 454.769 persone.

13:41 Dal Papa un primo contributo di 100mila dollari

Il Papa ha deciso di inviare in Nepal un primo contributo di centomila dollari per il soccorso alle popolazioni. A comunicarlo è stato il Pontificio consiglio Cor Unum, incaricato di erogare questi fondi.

12:57 Gentiloni: italiani irrintracciabili ma non dispersi

In Nepal ci sono 39 italiani che ancora non sono stati rintracciati, ma "questo non vuol dire che siano dispersi". A sostenerlo è il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.

11:51 Padre e figlio di Ancona salvati da un bosco

"E' stato il bosco in cui ci trovavamo a salvarci la vita, ma fate qualcosa per aiutare questa gente in qualche modo, perché non sappiamo dire quanti morti ci siano". A parlare è Edoardo Giuliani, di Ancona, scampato con il padre Giancarlo al terremoto in Nepal. Al momento del sisma, i due si trovavano "tra Deboche e Namche Bazar, per fortuna in un bosco, dopo la salita dell'Island Peak. Lì vicino - racconta Edoardo - c'è un lago ghiacciato e se sono caduti dei massi, temiamo per la vita di quelle persone. E' stato pazzesco, oscillava tutto. Siamo caduti a terra per la forza sprigionata" dal terremoto.

11:36 Kathmandu si è spostata di 3 metri verso Sud