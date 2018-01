Anversa, esplode palazzina: almeno 11 feriti, due sono gravi

Una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione ad Anversa, in Belgio. I feriti sarebbero almeno undici, di cui due in gravi condizioni. Almeno sette persone sono state estratte vive da sotto le macerie, tra cui un bambino. Stando a quanto riferito dalla polizia locale però il bilancio potrebbe notevolmente aggravarsi: si pensa infatti che intrappolate tra i detriti ci siano dalle 10 alle 20 persone.