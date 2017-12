Antonio Tajani: "L'Europa ha bisogno di una forza di polizia"

Secondo il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, "realizzare la polizia federale come negli Stati Uniti è difficile", è necessario piuttosto "rinforzare il coordinamento tra Paesi europei, come si sta facendo per quanto riguarda la politica della Difesa". Secondo Tajani questo sarebbe "un passo in avanti nella tutela della sicurezza di tutti i cittadini".