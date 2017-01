Antonio Tajani, una carriera tutta europea 1 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 2 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 3 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 4 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 5 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 6 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 7 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 8 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 9 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 10 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 11 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 12 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 13 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 14 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 15 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 16 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 17 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 18 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 19 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea 20 di 20 Ansa Ansa Antonio Tajani, una carriera tutta europea leggi dopo slideshow ingrandisci

Berlusconi: orgoglio come italiano e presidente Fi - "La elezione di Antonio Tajani a Presidente del Parlamento Europeo mi riempie di gioia e di orgoglio come italiano e come Presidente di Forza Italia: ad Antonio sono legato da amicizia e affetto sin dal 1994 quando fu con me uno dei cinque fondatori di Forza Italia. Da allora il suo impegno politico è sempre stato intenso, lineare, coerente e gli elettori lo hanno confermato ben quattro volte al Parlamento Europeo. Il suo lavoro in Europa, sia come eletto, sia nel periodo nel quale è stato indicato dal nostro governo come Commissario Europeo e Vice Presidente della Commissione, gli è valsa una generale stima, anche al di fuori dei confini del nostro Paese e della nostra area politica". Così Silvio Berlusconi in una nota.