Antonio Guterres: summit Onu sul clima a settembre 2019

"Mantenere il riscaldamento del nostro pianeta sotto i 2 gradi è essenziale per la prosperità globale, per il benessere delle persone e la sicurezza. Ecco perché nel settembre 2019 convocherò un vertice sul clima, per portare l'azione in cima all'agenda internazionale". Lo ha detto il segretario dell'Onu, Antonio Guterres. "Nomino Luis Alfonso de Alba, un leader molto rispettato nel settore, come mio inviato speciale per guidare i preparativi".