Una turista neozelandese di 57 anni è morta sulla spiaggia dell'isola di Saint Martin, nelle Antille, dopo aver sbattuto violentemente la testa a terra a causa dello spostamento d'aria provocato da un aereo in decollo nel vicino aeroporto internazionale Princess Juliana. La donna, per assistere alla partenza dell'aereo, si era aggrappata alle recinzioni dello scalo, ma ciò non è bastato a evitare la tragedia.