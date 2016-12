Ansbach, l'attentatore veniva da Aleppo e aveva ferite di guerra

Il 27enne responsabile dell'attentato di Ansbach arrivava da Aleppo, in Siria, e presentava ferite di guerra e necrosi sui piedi e sulle gambe. E' quanto afferma la polizia tedesca, precisando che l'uomo "sapeva come uccidere da solo" anche se non si sa se avesse una formazione militare. L'attentatore siriano era stato dimesso da un ospedale in seguito a una terapia elettroconvulsiva ed era sotto controllo per il suo stato psichico.