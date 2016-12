Anp: "Nessun accordo con Israele"

Nel giorno in cui l'Anp festeggia la prima volta in cui la sua bandiera è stata issata all'Onu, le dichiarazioni del suo leader, Abu Mazen, sembrano però segnare un passo indietro nel rapporto con Tel Aviv. "Non siamo più legati con Israele da nessun accordo", ha detto infatti alle Nazioni Unite il presidente dell'Autorità nazionale palestinese. Pronta la risposta di Tel Aviv: "Discorso ingannevole che incoraggia il disastro in Medio Oriente".