Annuncio shock dei sindaci in Francia: "Accogliamo solo i rifugiati cristiani"

"Accogliamo solo rifugiati cristiani": polemiche in Francia per la posizione espressa da diversi sindaci di destra, che nel quadro del nuovo piano d'accoglienza di 24mila rifugiati, si sono detti pronti a ricevere solo quelli cristiani. "Solo in questo modo possiamo avere l'assoluta certezza che non accogliamo i terroristi", afferma uno di loro.