Annunciano attentato terroristico, scuola resta chiusa a Berlino

Una scuola di Berlino è rimasta chiusa dopo che domenica sera, su un muro di cinta dell'istituto, è comparsa una scritta in rosso, a grossi caratteri, che annunciava un attacco terroristico: "Attentato 25.04. Allahu akbar". Le autorità tedesche hanno aperto un'inchiesta per disturbo della quiete pubblica. La chiusura della scuola è stata decisa come misura precauzionale.