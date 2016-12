Anniversario Ferguson, auto su folla: un ferito,spari contro vettura

E di almeno un ferito il bilancio della manifestazione a Ferguson, nel Missouri, per ricordare il secondo anniversario della morte di Michael Brown, il 18enne nero disarmato ucciso da un agente di polizia bianco. Un'auto in corsa ha infatti investito un giovane che faceva parte di un gruppo di dimostranti, e dalla folla sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la vettura. Il ferito, in gravi condizioni, è ricoverato in ospedale.