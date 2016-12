Annessione Crimea, Ue prolunga per un altro anno le sanzioni a Mosca

L'Unione europea ha rinnovato per un altro anno le sanzioni alla Russia per l'annessione illegale della Crimea avvenuta nel 2014. Lo ha reso noto il Consiglio europeo. "Le misure restrittive, estese fino al 23 giugno del 2017, si applicano - si legge in una nota - alle persone e alle imprese con sede nell'Ue e sono limitate al territorio della Crimea e di Sebastopoli".