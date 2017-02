Ankara, via al primo processo per il golpe in Turchia: 27 imputati

Si è aperto ad Ankara il primo processo per il fallito golpe del 15 luglio in Turchia. Alla sbarra ci sono 27 imputati, sospetti membri della rete legata al predicatore islamico Fethullah Gulen, accusati di aver preso con la forza il controllo del Comando del reggimento aereo speciale dell'esercito in un distretto poi usato come base logistica. Il pm ha chiesto tre ergastoli e da 7 a 15 anni per attività eversive.