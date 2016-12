Ankara, spari davanti all'ambasciata Usa: fermato un uomo

Un uomo armato è stato arrestato davanti alla sede dell'ambasciata americana ad Ankara, in Turchia, dopo avere sparato otto o nove colpi in aria. Lo riporta l'agenzia di stampa turca Anadolu, spiegando che l'uomo era in possesso di un fucile e che non risultano persone ferite. Tutte le sedi diplomatiche Usa in Turchia sono state chiuse in via precauzionale.